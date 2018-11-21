Лидер группы «Бумбокс» назвал Россию «черной дырой»

Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал, что несколько лет не ездит на гастроли в Россию, которая превратилась в «черную дыру».

«Случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и она сейчас как черная дыра», – цитирует Хлывнюка «Обозреватель».

Он отметил, что скучает по родным и друзьям из России, но пока только они к нему приезжают в гости.

«Не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки «Град», – сказал он.

Хлывнюк не приезжал в Россию с 2014 года.

Ранее вокалист «Бумбокса» Хлывнюк написал рэперу Басте, которому запретили въезд на Украину, открытое письмо. В ответ Баста отметил, что продюсер украинца, видимо, толкнул его на «ложный путь заниматься не творчеством и музыкой, а лезть в политические интрижки и грязный пиар».