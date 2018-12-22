Глава парламента Молдавии обвинил Россию во вмешательстве в выборы

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22 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 11:55  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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Действиями против RT Лондон провоцирует распад Великобритании

Влияние Би-би-си на события в России ничтожно – чего нельзя сказать об RT по отношению к БританииФото: Toby Melville/Reuters
Вещающий в Британии российский телеканал должен отображать точку зрения войск СС. По крайней мере, именно это следует из претензий, предъявленных телеканалу RT британским медиарегулятором. Как реагировать российским властям на подобный абсурд – и почему он угрожает прежде всего самой Великобритании? Подробности...
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Китай сделал нашим С-400 грандиозную рекламу

Китай провел первые успешные испытания нашего «Триумфа», купленного за 3 млрд доллФото: Телеканал Звезда/Youtube
Китай устроил первые испытания купленным недавно С-400 «Триумф». Маневры подтвердили правдивость рекламных буклетов «Триумфа», обещавших, что противоракета будет летать со скоростью 3 км в секунду, и вообще ничем не хуже американских. Пекин может быть доволен своей покупкой. Остается вопрос: зачем китайцам С-400, если у них пока нет врага, вооруженного ракетами, которые С-400 умеет сбивать? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

Андрей Манчук, политолог
Официальная Подгорица пытается отыскать в протестах своих «желтых жилетов» российский след – но эта риторика рассчитана на внешнего потребителя в лице представителей США и Евросоюза. В самой Черногории не верят в существование «русского заговора». Подробности...
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Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но у журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...
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Путь вверх из окна «сталинки»

Катерина Кладо, киновед
Театр – штука очень человеческая. В детстве это меня даже смущало. Как это, ради меня (ну и еще трех сотен зрителей) на сцене взрослые люди что-то изображают, стараются. Хотелось сказать: может, не надо так потеть и напрягаться? Подробности...
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          Глава парламента Молдавии обвинил Россию во вмешательстве в выборы

          22 декабря 2018, 11:29

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Инициативы России по отмене на полгода таможенных пошлин на некоторые товары и миграционной амнистии можно рассматривать как вмешательство в избирательный процесс Молдавии, заявил спикер парламента республики Андриан Канду.

          Канду заявил в эфире телеканала RTR Moldova, что «если бы миграционная амнистия была внедрена полгода назад, год назад или через год», то он бы согласился, «что в этом нет никакой связи с выборами», передает РИА «Новости».

          Он добавил, что «отмена эмбарго на полгода тоже тесно связано с избирательной кампанией – это означает, что обе эти инициативы направлены на обеспечение голосов граждан за партию социалистов и (президента Молдавии Игоря) Додона, который является частью этой партии».

          Главе парламента также кажется странным, что миграционную амнистию можно получить, только если молдавские граждане уедут домой и вернутся обратно после выборов.

          «Если условия сформулированы таким образом, то это означает, что граждан Молдавии побуждают принять участие в выборах», – отметил спикер.

          Воспользоваться возможностью амнистии смогут граждане Молдавии, нарушившие положения ст. 26 части 4 и 8 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а также положения ст. 27 части 12, 13 и 14 того же закона.

          Решение касается и тех граждан республики, которые ранее были депортированы за данные нарушения.

          Напомним, в начале декабря МВД объявило о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии.

          До этого глава республики Игорь Додон сообщил, что по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале ноября около 180 тыс. работающих в стране молдавских граждан, у которых есть нарушения российского законодательства, смогут воспользоваться амнистией.

          После молдавский премьер Павел Филип заявил, что данное решение российской стороны может быть расценено как вмешательство в предвыборную кампанию в республике.

          Напомним, парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года.


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