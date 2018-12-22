Глава парламента Молдавии обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Инициативы России по отмене на полгода таможенных пошлин на некоторые товары и миграционной амнистии можно рассматривать как вмешательство в избирательный процесс Молдавии, заявил спикер парламента республики Андриан Канду.

Канду заявил в эфире телеканала RTR Moldova, что «если бы миграционная амнистия была внедрена полгода назад, год назад или через год», то он бы согласился, «что в этом нет никакой связи с выборами», передает РИА «Новости».

Он добавил, что «отмена эмбарго на полгода тоже тесно связано с избирательной кампанией – это означает, что обе эти инициативы направлены на обеспечение голосов граждан за партию социалистов и (президента Молдавии Игоря) Додона, который является частью этой партии».

Главе парламента также кажется странным, что миграционную амнистию можно получить, только если молдавские граждане уедут домой и вернутся обратно после выборов.

«Если условия сформулированы таким образом, то это означает, что граждан Молдавии побуждают принять участие в выборах», – отметил спикер.

Воспользоваться возможностью амнистии смогут граждане Молдавии, нарушившие положения ст. 26 части 4 и 8 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а также положения ст. 27 части 12, 13 и 14 того же закона.

Решение касается и тех граждан республики, которые ранее были депортированы за данные нарушения.

Напомним, в начале декабря МВД объявило о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии.

До этого глава республики Игорь Додон сообщил, что по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале ноября около 180 тыс. работающих в стране молдавских граждан, у которых есть нарушения российского законодательства, смогут воспользоваться амнистией.

После молдавский премьер Павел Филип заявил, что данное решение российской стороны может быть расценено как вмешательство в предвыборную кампанию в республике.

Напомним, парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года.