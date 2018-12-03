МВД объявило «миграционную амнистию» для нелегалов из Молдавии

МВД после договоренностей президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона объявило о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в стране.

«Граждане республики Молдова, находящиеся на территории РФ с нарушением разрешенного срока пребывания, смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года выехать в республику без привлечения их к административной ответственности за нарушение сроков пребывания и принятия в отношении них решений о неразрешении въезда в Россию», – говорится в сообщении министерства.

Ранее Додон сообщил, что по результатам переговоров с президентом России в начале ноября около 180 тыс. работающих в стране молдавских граждан, у которых есть нарушения российского законодательства, смогут воспользоваться амнистией.