Сотовые операторы сообщили о повышении тарифов

Сотовые операторы «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 предупредили абонентов об изменении стоимости тарифных планов в январе 2019 года.

Так, на сайте «Вымпелкома» опубликованы сообщения об изменениях с 1 января на постоплатных и предоплатных тарифных планах, на постоплатных опциях, а также стоимости звонков по отдельным международным направлениям на постоплатных тарифах и опциях. С 10 января оператор изменит стоимость звонков по некоторым международным направлениям на предоплатных тарифах и опциях, сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе «Вымпелкома» отметили, что «Билайн» актуализирует архивные тарифы и услуги и, учитывая на изменившиеся потребности клиентов, предлагает им перейти на более актуальные тарифы. Изменения связаны, в том числе, с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной степени остаются востребованными, в рабочем состоянии. Все льготные опции, подключенные ранее, у клиентов сохраняются.

На сайте Tele2 опубликовано сообщение об изменении с 1 января параметров на части архивных тарифных планов. При этом параметры открытых для подключения и переходов тарифных планов не меняются. «На протяжении длительного времени компания сохраняла уровень цен на услуги связи. При этом Tele2 не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике. Поэтому иногда оператор вынужден пересматривать стоимость услуг», - говорится в информационном сообщении для абонентов Tele2.

«Мегафон» приступил к рассылке абонентам sms с оповещением об изменении с 9 января стоимостных характеристик тарифов.

Аналитики объясняют рост тарифов повышением с 1 января НДС.

Гендиректор TelecоmDaily Денис Кусков оценивает, что в январе рост тарифов, связанный с повышением НДС, составит примерно 2-5%. «Но позже будет еще повышение, связанное с исполнением операторами «пакета Яровой» и другими факторами», - заключил он.

Напомним, летом 2016 года президент Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов (авторами были депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров), который обязывает операторов связи и интернет-компании по шесть месяцев хранить информацию о фактах и содержании разговоров и переписки пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В январе 2018 года российский кабмин признал обоснованной часть критики антитеррористического «закона Яровой» и согласился рассчитывать необходимый объем хранилищ данных исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика.