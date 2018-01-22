СМИ: Кабмин согласился смягчить «Закон Яровой»

Российский кабмин признал обоснованной часть критики антитеррористического «закона Яровой» и согласился рассчитывать необходимый объем хранилищ данных исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика.

Как следует из письма замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова, ведомство на основании расчетов РСПП и операторов согласилось, что совокупная монтированная емкость сетей превышает фактический абонентский трафик. В доработанном проекте постановления Минкомсвязи указано, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток.

Как пишет «Коммерсант», объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года, дополнительные предложения в этой части должны будут предоставить Минкомсвязь и ФСБ.

Из письма Алхазова также следует, что операторы смогут сэкономить на оборудовании и использовать для хранения данных уже имеющуюся инфраструктуру и оборудование после «доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов».

В правительстве допускают также, что требования «закона Яровой» по хранению пользовательского трафика могут вступить в силу не 1 июля 2018 года, а на несколько месяцев позже. По информации источника на рынке связи, речь идет о переносе вступления требований в силу на октябрь 2018 года. Отсрочка вступления требований в силу целесообразна и необходима, так как до сих пор нет утвержденных норм по реализации закона, а операторы не успели протестировать технические решения, необходимые для его исполнения, сообщили в «Вымпелкоме».

С сентября 2017 года ФСБ, Минкомсвязи и Минпромторг обсуждают технические решения, которые позволят реализовать дешифровку и доступ ко всему интернет-трафику россиян в режиме реального времени. Это необходимо для исполнения требований «закона Яровой».

В августе Минкомсвязи обнародовало предварительный список сведений, которые администрация мессенджеров должна будет сообщать о пользователях в ФСБ.