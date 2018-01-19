Кабмин задумался об отсрочке вступления в силу «закона Яровой»

Вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что правительство обсуждает отсрочку вступления в силу «закона Яровой» на несколько месяцев.

«Обсуждается возможность небольшой, на несколько месяцев, отсрочки вступления в силу «закона Яровой», – цитирует Дворковича «Интерфакс».

В Минкомсвязи отказались от комментариев по этой ситуации.

Согласно текущей версии закона, норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года. В ноябре срок хранения данных по «закону Яровой» предложили ограничить одним месяцем.

С сентября 2017 года ФСБ, Минкомсвязи и Минпромторг обсуждают технические решения, которые позволят реализовать дешифровку и доступ ко всему интернет-трафику россиян в режиме реального времени. Это необходимо для исполнения требований «закона Яровой».

В августе Минкомсвязи обнародовало предварительный список сведений, которые администрация мессенджеров должна будет сообщать о пользователях в ФСБ.

В 2016 году Путин подписал пакет антитеррористических законов. «Пакет Яровой» ввел пожизненное заключение за международный терроризм и обязал операторов связи, а также мессенджеры и соцсети, хранить информацию о фактах разговоров и переписки пользователей и их содержании.