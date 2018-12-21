В Мали обстрелян российский вертолет Ми-8

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21 декабря, пятница | Последнее обновление — 18:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В ГИБДД высказались о переэкзаменовке для водителей при замене прав
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Как Запад заставил Россию «включить мозги»
Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина
Россия и США начинают новый этап борьбы за космос
Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория
Андрей Манчук, политолог
Официальная Подгорица пытается отыскать в протестах своих Желтых жилетов российский след – но эта риторика рассчитана на внешнего потребителя в лице представителей США и Евросоюза. В самой Черногории не верят в существование «русского заговора». Подробности...
Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя
Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но у журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Путь вверх из окна «сталинки»
Катерина Кладо, киновед
Театр – штука очень человеческая. В детстве это меня даже смущало. Как это, ради меня (ну и еще трех сотен зрителей) на сцене взрослые люди что-то изображают, стараются. Хотелось сказать: может, не надо так потеть и напрягаться? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Большая пресс-конференция Путина
Обсуждение: 4 комментария
Нужно ли отправлять Ту-160 в музей
Обсуждение: 8 комментариев
Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»
Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государстваПодробности...
Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель
В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»Подробности...
Названа «Мисс Вселенная – 2018»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого годаПодробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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