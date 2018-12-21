В Мали обстрелян российский вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли российский вертолет Ми-8 в Мали, экипаж вертолета не пострадал.

«Неизвестные открыли огонь по вертолету Ми-8 российской авиакомпании в пятницу, когда тот находился на стоянке. Машина получила многочисленные повреждения, выполнять полеты вертолет без специализированного ремонта не сможет», - сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Экипаж вертолета не пострадал. Сообщается, что в момент обстрела он находился в зоне отдыха и не попал под обстрел.