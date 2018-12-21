Мэра Смоленска отправили в отставку

Депутаты горсовета Смоленска рассмотрели внесенный губернатором области Алексеем Островским вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Владимира Соваренко, сообщает пресс-служба горсовета.

Представитель пресс-службы сообщил, что в пятницу «депутаты приняли решение об удалении в отставку главы города Смоленска Владимира Соваренко», передает ТАСС.

Отмечается, что решение было поддержано большинством голосов.

Напомним, в ноябре стало известно, что Соваренко был оштрафован за административные правонарушения при расходовании бюджетных средств. В декабре его вновь оштрафовали – за то, что он не устранил препятствия для проведения проверки использования городской администрацией бюджета.

В конце ноября губернатор Смоленской области Алексей Островский Соваренко предложил написать заявление об отставке из-за большого количества жалоб жителей города. В декабре мэру Смоленска вручили уведомление об удалении в отставку.