Турция отреагировала на сообщения о передаче США С-400 для «изучения»

Анкара не предлагала Вашингтону изучить поставляемые Россией ЗРК С-400, сообщил источник в МИД Турции.

Источник сообщил, что в ходе переговоров Турция и США решили, что С-400 будут использоваться независимо от НАТО, передает РИА «Новости».

Потому закупка Анкарой российских ЗРК не сможет нанести ущерба американским истребителям F-35, а также не раскроет связанную с ними чувствительную информацию.

«С этой целью приняты меры, а наши технические специалисты могут провести двухсторонние переговоры», – добавил источник.

В свою очередь турецкий политолог, профессор университета Кахраманмараш Тогрул Исмаил заявил, что российские ЗРК С-400 будут работать независимо от систем НАТО и в целях Анкары, к ним не допустят специалистов альянса.

Он отметил, что в этой связи США больше беспокоит то, «сможет ли турецкая сторона гарантировать непередачу России информации об F-35 и других системах вооружения».

Профессор добавил, что обучение работе на ЗРК С-400 турецких специалистов будет проводиться в России, и именно российский персонал будет привлечен на период гарантийного срока эксплуатации данных систем.

Ранее появилась информация о том, что Анкара якобы предложила Вашингтону изучить ЗРК С-400, которые она покупает у России.

До этого США грозились ввести санкции против Турции из-за поставки российских С-400. Анкара же называла покупку этих систем «решенным делом».

При этом Госдеп дал разрешение на возможную продажу Турции систем ПВО Patriot, сделка оценивалась в 3,5 млрд долларов.