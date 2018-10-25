Турция предложила американцам изучить С-400

Анкара предлагала американской стороне изучить ЗРК С-400, которые она покупает у России, сообщили источники.

Bloomberg заявляет, что так Турция хотела решить спор с США о допустимости приобретения российских комплексов, передает РИА «Новости».

США опасаются, что в случае, если у Турции будут и С-400, и истребители F-35, российские компьютеры теоретически могут передать Москве важнейшие сведения об американском самолете. 10 турецких компаний должны были производить запчасти к F-35.

Напомним, США грозились ввести санкции в отношении Турции из-за поставки российских С-400. Анкара же называла покупку С-400 «решенным делом».