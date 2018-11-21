Песков ответил на «курьезный» твит Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы американского государства Дональда Трампа о том, что и Москва, и сирийцы якобы сожалеют об уходе США из Сирии.

Песков напомнил о том. что в секторах Сирии, находящихся под контролем США, разразилась гуманитарная катастрофа, происходит вооружение и перевооружение террористических группировок, а местные жители не могут ни покинуть район, ни получить медицинскую помощь, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва пока не в курсе о какой «новой фазе» операции в Сирии говорил Трамп. Песков назвал «очень любопытным и курьезным» твит Трампа о том, что Россия и Сирия якобы будут сожалеть о выводе американских сил. В Кремле напомнили, что Россия не раз указывала на незаконность пребывания американцев в Сирии.

Кроме того, Песков напомнил, что США не выполнили соглашение, согласно которому иранцы отошли от границы с Израилем, а американские силы должны были покинуть «определенные районы» Сирии.

«И потом мы знаем, что американцы все время откуда-то выходят и все время президенты США принимают такие решения», – сказал Песков, указав, что из Афганистана США «выходят уже много-много лет», а в результате там усиливается «Талибан» (запрещен в России) и увеличиваются площади посевов мака.