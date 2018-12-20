Школа с двумя бассейнами и классом астрономии открыта в Кемерово

В Рудничном районе Кемерово открыта обновленная средняя общеобразовательная школа № 36, новый корпус рассчитан на 1 тыс. 50 учеников, в школе есть класс астрономии и два бассейна, сообщает департамент строительства региона.

Новое четырехэтажное здание построили примерно за год. Стоимость строительства составила 1,2 млрд рублей, деньги были выделены «из бюджетов всех уровней», передает ТАСС.

Как сообщает газета «Кузбасс», в школе есть лаборатория 3D моделирования, класс робототехники, анатомический 3D атлас в кабинете биологии, цифровое лабораторное оборудование по физике и химии, кабинет астрономии, информационно-библиотечный центр по электронным абонементам.

Кроме того, в школе есть швейный класс, актовый зал на 350 мест и два бассейна. Малый предназначен для младших классов. Большой может использоваться для спортивных соревнований, его откроют для жителей района.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, ожидалось, что стоимость школы окажется выше. Он признал, что «стройка была непростой, не все проходило гладко», но в итоге потратить пришлось «меньше, чем было в смете». Глава региона назвал это «хорошим результатом совместного труда».

Цивилев сообщил, что в 2019 году 12 школ ожидает капитальный ремонт, который собираются проводить по проекту новой школы.

Изначально школа № 36, которая начала работу в 2013 году, была рассчитана на 550 учащихся, но в 2018 году в ней училось уже 1,7 тыс. детей.