Банда чекистов и полицейских использовала языческие ритуалы

Приговоренный к 24 годам лишения свободы за участие в серии убийств лейтенант ФСБ Алексей Коротков, как выяснилось, состоял в группе, которая представляла собой подобие «тайного ордена» с языческими ритуалами, члены которого клялись в верности друг другу, сообщают СМИ.

Коротков был членом преступной группы, созданной в декабре 2008 года его сослуживцем Владимиром Гилевым, который покончил с собой в СИЗО в 2017 году. В группу входили также прапорщик ФСБ Евгений Гладких, полицейский Сергей Зозуля, безработный Сергей Синяков и тренер ФСБ по самбо Владимир Кобылин, сообщает «Знак».

Из приговора следует, что банда была создана с целью материального обогащения. Преступления планировались против предпринимателей города Тюмени и Тюменской области.

«Банду характеризовала устойчивость и организованность, что выражалось в сплоченности и стабильности состава, а также тесными связями между участниками», – говорится в приговоре.

В основе группы стояли Коротков и его сослуживец Гладких. Оба имели боевой опыт, полученный в горячих точках.

Группа основывалась на принципах взаимовыручки, подчиненности и воинской иерархии, все ее участники активно занимались спортом, единоборствами. Они также вместе проводили свободное время, «использовали методы духовного сближения, взаимные обязательства и клятвы», говорится в материалах дела.

Коротков в группе отвечал за планирование и варианты исполнений, намечал жертвы.

«Духовным сплочением» группы занимался Кобылин, присоединившийся к ее участникам в 2015 году. Для этого в мае 2015 года Гилев и другие вечером выехали в лес, разожгли костер, где Кобылин и Гладких произнесли «древнеславянскую молитву», говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков был приговорен Уральским окружным военным судом к длительному сроку заключения в колонии по обвинению в семи убийствах в составе банды.