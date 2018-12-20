Экс-сотрудника ФСБ приговорили к 24 годам

Экс-сотрудник УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков был приговорен Уральским окружным военным судом к длительному сроку заключения в колонии по обвинению в семи убийствах в составе банды.

«По совокупности совершенных преступлений окончательно назначить Короткову 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – огласил судья приговор, передает РИА «Новости».

Коротков был лишен звания лейтенанта запаса и должен будет заплатить штраф в 500 тыс. рублей.

Экспертиза признала подсудимого вменяемым, по этим данным, он осознавал, что делает. Коротков признан виновным в убийствах, краже, разбое, мошенничестве, угоне авто и хулиганстве.

При вынесении приговора учитывались смягчающие обстоятельства: у Короткова есть дети, он впервые привлекается к ответственности. Он также и сотрудничал со следствием и раскаивался в содеянном.

«Еще раз признаю все свои действия и наступившие последствия. Именно мое раскаяние стало причиной впоследствии заключенного мною досудебного соглашения», – сказал Коротков в своем последнем слове на суде.

Группа офицеров ФСБ и МВД пыталась взять под контроль предпринимателей, которые занимались теневым обналичиванием и выводом средств за границу.

Пытавшихся сопротивляться члены преступной группы убивали. В уголовном деле свыше 10 эпизодов убийств, совершенных с 2008 по 2016 годы.

В декабре экс-начальник линейного управления МВД на станции Москва-Ярославская был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.