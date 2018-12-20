Улики по дыре в «Союзе» доставлены в Москву

Улики по дыре в космическом корабле «Союз МС-09» привезли в Москву с помощью спецборта из Казахстана вместе с другими срочными грузами, заявил источник в ракетно-космической отрасли.

«Самолет доставил улики на Чкаловский (аэродром), где они переданы органам следствия», – сказал собеседник РИА «Новости».

Также в столицу отправили результаты научных экспериментов, добавил источник.

Следственные органы, проводящие расследование по отверстию «Союза», получили образцы микрометеоритной защиты и пробы, взятые с поверхности корабля – герметик и мазки вокруг дыры.

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена специально.