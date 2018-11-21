Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

Олег Кожемяко, одержавший победу на повторных выборах губернатора Приморья, официально вступил в должность.

Инаугурация состоялась на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Председатель избиркома Татьяна Гладких огласила результаты подсчета голосов на выборах. Кожемяко вручили удостоверение губернатора, он принес присягу и официально вступил в должность, передает РИА «Новости».

«Я хочу от всего сердца поблагодарить за поддержку, оказанную мне на выборах губернатора Приморского края. Несмотря на сложную политическую ситуацию и сжатые сроки проведения выборной кампании, нам удалось победить», – сказал Кожемяко.

Повторные выборы главы Приморья состоялись 16 декабря. После обработки 100% протоколов врио губернатора Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов, Андрей Андрейченко – 25,16%, Алексей Тимченко от Партии роста – 5,17%, кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис – 3,8% голосов.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как Кожемяко победил в «протестном» Приморье.