МЧС направило в Донбасс колонну с новогодними подарками

В Донбасс направлена 84-я колонна гуманитарной помощи, сообщили в МЧС России.

Машины выехали из Донского спасательного центра в Ростовской области. Сейчас они направляются к границе с Украиной. Позднее часть колонны направится в Донецк, часть – в Луганск, передает ТАСС.

Автомобили везут 400 тонн гуманитарных грузов: продукты, медикаменты, новогодние подарки.

С 2014 года в Донбасс доставлено 79 тыс. тонн гуманитарных грузов.