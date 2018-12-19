Японские истребители подняли по тревоге при подлете российского самолета

Истребители ВВС Японии были подняты по тревоге для сопровождения российского бомбардировщика Су-24, который приблизился к морской границе страны; об этом заявили в Объединенном штабе сил самообороны Японии.

Японские истребители поднялись в воздух, когда российский самолет приблизился к юго-западной части острова Хоккайдо, передает «Интерфакс» сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что Су-24 пролетел примерно 500 километров от Хоккайдо и вдоль берега острова Хонсю, границу Японии он не нарушал.

В сентябре российские истребители также были замечены в районе западного побережья Хонсю, в воздух для сопровождения подымались самолеты ВВС Японии.