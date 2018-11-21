Ушедший в раскол священник оказался автором богословского труда о неканоничности УПЦ КП

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков обнаружил труд ушедшего в раскол украинского митрополита Александра Драбинко, который в начале 2000-х в нем подробно объяснял, почему Киевский патриархат является неканоническим.

«Зашел в биографию (митр.) Александра Драбинко на нашем офсайте (ну просто проконтролировать работу). В указанном им списке трудов значится такой: «Почему раскольнические группировки в Украине называются неканоническими», – написал Волков в своем Facebook.

Он нашел этот труд диакона Александра Драбинко начала 2000-х годов на сайте УПЦ. Волков назвал его «прекрасным» – в нем объясняется, что из себя представляли на тот момент УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь.

«Собственно говоря, без шуток, можно всякому, кто спрашивает о том, кто такие раскольники на Украине, что такое УПЦ КП и в чем ее отличие от УАПЦ, смело рекомендовать читать этот труд раскольнического экс-митрополита», – написал Волков.

Он привел одну цитату из труда, которая полностью противоречит действиям Драбинко, ушедшего в «новую церковь» Украины:

«Выяснив, что такое канон, его значение в Православной церкви и к чему ведет игнорирование канонов, проследим, почему «Украинская православная церковь – Киевский патриархат» не является каноничной, а, следовательно, и церковью в православном понимании этого слова».

Ранее сообщалось, что синод УПЦ МП снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в «объединительном соборе» и переход в «новую украинскую церковь». В УПЦ МП опровергли эти сообщения.