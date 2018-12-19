Мурманский школьник ранил ножом сверстника

Учащийся школы №28 Мурманска поранил другого подростка канцелярским ножом, в ситуации разбирается городское УМВД.

«19 декабря около 11.00 в дежурную часть УМВД по Мурманску поступило сообщение от администрации школы № 28, расположенной по улице Чехова о том, что один из учеников нанес другому незначительные телесные повреждения», – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Полицейские выяснили, что между 14-летними подростками возник конфликт, и один из них порезал сверстника канцелярским ножом. У пострадавшего – незначительные порезы ноги и тела.

Подростку тут же оказали медицинскую помощь, травмы не представляют угрозы жизни и здоровью.

«На месте с подростками, педагогами и родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в полиции.

В начале декабря в московскую школу №1359 десятиклассник принес нож и пригрозил убить себя. После переговоров подросток сдался. ГСУ Следственного комитета по Москве возбуждено уголовное дело.

В мае стало известно, что подросток напал с ножом на сверстника в школе на северо-западе Москвы.