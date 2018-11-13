Полиция начала переговоры с угрожающим ножом школьником в Москве

Учащийся московской школы принес на уроки нож и угрожает себя убить, полиция ведет с ним переговоры, сообщает источник.

«В одну из школ на юго-востоке города ученик пришел с ножом. Сначала он угрожал учителям, а сейчас угрожает себя убить», – рассказал источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

На место выехали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств.

В ГУ МВД подтвердили, что в школе в Жулебино ученик угрожает нанести себе телесные повреждения. Полицейские начали переговоры, передает ТАСС.

Напомним, учащийся одной из волгоградских школ 13 ноября пришел в учреждение с канистрой бензина, топором и ножами, после чего он попал в больницу с отравлением.

В январе в пермской школе № 127 между двумя подростками произошла драка на ножах, пострадали 15 человек, среди которых ученики младших классов и учительница.