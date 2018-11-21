Пришедшего в школу с ножом подростка задержали

Старшеклассника из московского Жулебино, пришедшего в школу с ножом и угрожавшего себя покалечить, уговорили сдаться полиции.

Подростка, принесшего в школу нож, убедили сдаться полиции, сейчас им занимаются медики, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД.

В полиции подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Уговорил подростка дедушка, который поговорил с ним по телефону, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее школьник, запершийся в одном из помещений школы, отказался разговаривать с матерью.

Напомним, в четверг охранник школы №1359 в Жулебино обнаружил у одного из старшеклассников нож. Орудие изъяли. Старшеклассник угрожал нанести себе телесные повреждения и заперся в одном из помещений, полиция вела с ним переговоры. Учащиеся эвакуированы.

В правоохранительных органах считают, что причиной инцидента могла стать плохая отметка. Мать предположила, что причиной стали таблетки.