Стало известно, почему московский старшеклассник принес в школу нож

Причиной, по которой подросток принес нож в школу в московском Жулебино, могла стать плохая отметка, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, мотивом такого поступка могла стать плохая оценка, старшеклассник из благополучной семьи», – сказал источник ТАСС.

В школе говорят, что мальчик был «не от мира сего» – почти не общался со сверстниками и всегда был один. Там считают, что причиной инцидента стал психический срыв или желание привлечь внимание, сообщает Telegram-канал Daily Storm.

В школу приехала мать старшеклассника. Она считает, что случившееся – результат приема таблеток, которые он пьет из-за сильных головных болей, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в четверг охранник школы №1359 в Жулебино обнаружил у одного из старшеклассников нож. Орудие изъяли, мальчика заперли в отдельном помещении и вызвали полицию.

Старшеклассник угрожает нанести себе телесные повреждения, полиция ведет с ним переговоры. Учащиеся эвакуированы.