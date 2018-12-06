Дело возбуждено после ЧП с вооруженным ножом школьником в Москве

ГСУ Следственного комитета по Москве возбуждено уголовное дело по факту инцидента со старшеклассником, который пришел с ножом в школу №1359 в Жулебино.

И.о. руководителя ГСУ Андрей Стрижов поручил проверить должностных лиц школы и иных компетентных органов на предмет халатности, сообщили в ГСУ СКР по Москве.

Кроме того, следователи проверят условия жизни подростка.

На месте работают следователи, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

«Подростку оказывается необходимая психологическая помощь и решается вопрос о его госпитализации», – уточнили в ГСУ.

Ранее детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович сообщал, что у старшеклассника были напряженные отношения с матерью.

Ранее инцидент комментировала директор школы. Об участившихся случаях нападения в школах высказывался глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Напомним, утром в четверг в московскую школу №1359 десятиклассник из благополучной семьи принес нож и пригрозил убить себя. По некоторым данным, причиной могла стать плохая отметка. Позже стало известно, что у старшеклассника было психическое расстройство. После переговоров подросток сдался.