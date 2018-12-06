Стало известно о психическом расстройстве подростка, принесшего в школу нож

У московского старшеклассника, пришедшего в школу с ножом, были проблемы с психикой, сообщил источник в правоохранительных органах.

«У него были проблемы с психикой, его родители даже пытались решить вопрос о лечении в психиатрической больнице», – сказал ТАСС источник.

Один из знакомых школьника рассказал, что он постоянно принимал таблетки от нервных расстройств.

«Он страдает головными болями, также у него периодически бывают нервные срывы. От них он постоянно принимал какие-то таблетки», – сказал он.

Сейчас школьник находится в одном из медицинских учреждений. Источник агентства сообщил, что ему проведут обследование и окажут помощь.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с мальчиком работают психологи и полиция, никакой угрозы для окружающих он не представляет.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту произошедшего.

В четверг в московскую школу 1359 десятиклассник из благополучной семьи принес нож и пригрозил убить себя. По некоторым данным, причиной могла стать плохая отметка. У школы, усилили оцепление, к зданию приехали следователи, ученики эвакуированы.

Переговоры с подростком попыталась вести его мама, однако он не стал ее слушать и заперся в кабинете. Мальчику позвонил дедушка, после разговора с которым он , сдался.

В Сети появилось видео, снятое у школы.