Появилось видео из московской школы, ученик которой принес нож

Появилось видео, снятое у московской школы №1359, ученик которой в четверг утром принес в учебное заведение нож и пригрозил покончить с собой.

На видео запечатлена эвакуация школьников, также видно, что здание взято в оцепление, к нему подъехала машина скорой помощи.

Кроме того, появилось видео, снятое одним из учеников во время эвакуации.

В четверг в московскую школу 1359 десятиклассник из благополучной семьи принес нож и пригрозил убить себя. По некоторым данным, причиной могла стать плохая отметка. Спустя некоторые время после инцидента сообщалось, что подростка в присутствии родителей передали правоохранителям, однако эта информация была опровергнута.

Переговоры с подростком попыталась вести его мама, однако он не стал ее слушать и заперся в кабинете. После этого к переговорам подключили дедушку мальчика, он уговаривает его по телефону. В кабинет школьник никого не пускает, все попытки оборачиваются угрозой самоубийства.

У школы, усилили оцепление, к зданию приехали следователи, ученики эвакуированы.