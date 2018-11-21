Пришедшего в московскую школу с ножом подростка передали полиции

Пришедшего с ножом в московскую школу подростка в присутствии родителей передали правоохранителям, пострадавших в результате инцидента нет, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«В присутствии родителей школьника передали полиции», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что пришедший с ножом в московскую школу подросток изолирован. «В школу 1359 мальчик пришел с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция», – написал Собянин в Twitter.

Между тем ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что полицейские продолжают вести переговоры с десятиклассником, пришедшим с ножом в школу. «Сотрудникам полиции он пока не передан. Переговоры продолжаются. Иная информация не соответствует действительности», – сказал источник.

Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что в одном из образовательных учреждений города учащийся принес в школу нож и угрожал убить себя. Причиной могла стать плохая отметка.