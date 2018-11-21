Следователи прибыли в московскую школу, где находится ученик с ножом

Следователи приехали в столичную школу №1359, куда десятиклассник пронес нож, с ребенком работают специалисты, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

«По указанию руководства ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка. Следователи СК работают на месте происшествия. Выполняются необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, с ребенком работают специалисты, опрашиваются сотрудники и руководство школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказала она, передает РИА «Новости».

Также стало известно, что уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял под личный контроль инцидент в школе в Жулебино.

«Я взял вопрос на личный контроль, сейчас еду туда. Мы разбираемся, что за семья, что привело к такой ситуации. Будем выяснять причины, что случилось: вопрос в школе, семье или его личности?» – сказал ТАСС Бунимович.

Он подчеркнул, что самое главное – вывести подростка из этого состояния, чтобы не случилось необратимого. «Сейчас с ним работает полиция, психологи, поскольку он угрожает суицидом», – сообщил омбудсмен.

Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что в московскую школу №1359 учащийся принес нож и угрожает убить себя. По некоторым данным, причиной могла стать плохая отметка. Старшеклассник из благополучной семьи.

Спустя некоторое время после инцидента сообщалось, что подростка в присутствии родителей передали правоохранителям, однако позже эта информация была опровергнута.

Переговоры с подростком попыталась вести его мама, однако они не увенчались успехом. Десятиклассник отказался с ней общаться и продолжил читать книгу, запершись в кабинете, сообщает Telegram-канал Mash. После этого к переговорам подключили дедушку мальчика, он уговаривает его по телефону. В кабинет школьник никого не пускает, все попытки оборачиваются угрозой самоубийства.

У школы усилили оцепление, ученики эвакуированы.