Директор школы прокомментировала ЧП с вооруженным учеником

Причина поступка старшеклассника, пришедшего в школу с ножом и угрожавшего себя покалечить, не связана с неудовлетворительной успеваемостью, сообщила директор школы №1359 Галина Новикова.

«Появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что поступок связан с неудовлетворительной успеваемостью, не соответствует действительности», – цитирует Новикову АГН «Москва».

Также она опровергла появившуюся информацию о том, что он приносил нож в школу и раньше.

«Мотивы поведения мальчика будут устанавливать специалисты. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает. Нож у ребенка удалось отобрать благодаря помощи родственника», – сказала она.

В четверг в московскую школу 1359 десятиклассник из благополучной семьи принес нож и пригрозил убить себя. По некоторым данным, причиной могла стать плохая отметка. Позже стало известно, что у старшеклассника было психическое расстройство.

Подросток заперся в кабинете. Переговоры с ним попыталась вести мама, однако он не стал ее слушать. Мальчику позвонил дедушка, после разговора с которым он сдался.

В Сети появилось видео, снятое у школы. К зданию приехали следователи, учеников эвакуировали.