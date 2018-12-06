Медведев прокомментировал нападения подростков на школы

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя участившееся инциденты с нападением подростков на школы, назвал это мировой проблемой, причиной которой является отсутствие внимания к ребенку со стороны семьи.

Вспоминая о трагедии в колледже Керчи, где погибли 20 человек, Медведев заявил: «Это действительно страшная трагедия. Еще раз хотелось бы соболезнования высказать. Это мировая проблема, но заниматься ею нужно применительно к условиям нашей страны. Я выскажу свою точку зрения, я ее выскажу. Главное в воспитании ребенка (пусть это прозвучит консервативно) – это семья. Все начинается там. Если ребенок уткнулся в компьютер и часами оттуда не выходит, а семья находится в это время рядом, обязанность родителей просто подойти и поинтересоваться: «А чего он там торчит? Может у него проблемы? Может ему нужна поддержка?». А если это просто лучший способ умыть руки и сказать: «Пусть он там где-то сидит в этом компьютере и ладно». Это как раз и создает основу для подобного рода трагедия. Главное – это семья и родители».

Он также отметил, что «очень важное значение имеет школа», а «интернет – это средство, не надо видеть все проблемы в интернете».

Комментируя последний инцидент в московской школе, премьер заявил: «Слава богу, что там все закончилось и … благополучно разрешилось и он сдался, но очевидно, что это тоже проблема на стыке семьи и школы, и очевидно, что именно этим и надо заниматься».

В последнее время участили случаи нападения подростков на учебные заведения. Последний инцидент произошел в четверг. В четверг в московскую школу 1359 десятиклассник из благополучной семьи принес нож и пригрозил убить себя. По некоторым данным, причиной могла стать плохая отметка. После долгих переговоров школьника задержали.