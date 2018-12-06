Медведев прокомментировал нападения подростков на школы

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НОВОСТЬ ЧАСА:Рада одобрила расширение морской границы Украины
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Замечены признаки наступления нового мирового кризиса
В чем секрет успехов Путина во внешней политике
Почему в Азербайджане хотят бороться с русским языком
Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Зачем арестовывать 77-летнего пенсионера за репост в интернете
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии. Логика выстраивается очень странная Подробности...
Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»
Андрей Манчук, политолог
Год назад на Крещатике публично избили участников профсоюзного пикета против повышения цен на проезд, причем это было сделано по прямому призыву со сцены Евромайдана. Разумеется, в Париже все по-другому. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Ультиматум Вашингтона Кремлю не сработал
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно только догадываться, какая нужда и выверты политико-бюрократического аппарата заставили Запад выступить с заявлением «НАТО дает России последний шанс», чтобы получить в ответ завуалированную насмешку Москвы «а то что?». Подробности...
«Яндекс» представил новый телефон
Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабряПодробности...
В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон
Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории маркиПодробности...
Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и ЕвпаториейПодробности...
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