Медведев прокомментировал нападения подростков на школы

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6 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Замечены признаки наступления нового мирового кризиса

Американской экономике предсказали новый крахФото: John Gress/Reuters
Экономический рост в США заканчивается, и более того – замечены признаки надвигающейся рецессии. Которая, как предполагают аналитики, вполне способна перерасти в очередной всемирный экономический кризис. Когда именно он наступит и как он скажется на ценах на нефть, а значит, и на России? Подробности...
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В чем секрет успехов Путина во внешней политике

Владимир Путин на заседании Русского географического обществаФото: Руслан Шамуков
Своими успехами Россия обязана тому, что Владимир Путин хорошо знает географию. По крайней мере, так считает один из французских ученых. Традиционно мастерами геополитики считаются англосаксы, которым теперь, получается, отказывают в превосходстве. Каким же образом Путин переиграл англосаксов на их поле? Подробности...
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Почему в Азербайджане хотят бороться с русским языком

Русский язык в Азербайджане переживает третью волну популярностиФото: Халилов Яшар/Фотохроника ТАСС
В парламенте Азербайджана предложили отменить школьное образование на русском языке. Причина – он стал слишком популярен и «портит» национальное сознание. Десять лет назад русский язык уже подвергался в республике гонениям, но с тех пор не только вернулся на прежние позиции, но и сумел завоевать новые. Почему так произошло? Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Зачем арестовывать 77-летнего пенсионера за репост в интернете

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии. Логика выстраивается очень странная Подробности...

Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

Андрей Манчук, политолог
Год назад на Крещатике публично избили участников профсоюзного пикета против повышения цен на проезд, причем это было сделано по прямому призыву со сцены Евромайдана. Разумеется, в Париже все по-другому. Подробности...
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Ультиматум Вашингтона Кремлю не сработал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно только догадываться, какая нужда и выверты политико-бюрократического аппарата заставили Запад выступить с заявлением «НАТО дает России последний шанс», чтобы получить в ответ завуалированную насмешку Москвы «а то что?». Подробности...
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Медведев прокомментировал нападения подростков на школы

          6 декабря 2018, 13:01

          Текст: Алина Назарова

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          Глава российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя участившееся инциденты с нападением подростков на школы, назвал это мировой проблемой, причиной которой является отсутствие внимания к ребенку со стороны семьи.

          Вспоминая о трагедии в колледже Керчи, где погибли 20 человек, Медведев заявил: «Это действительно страшная трагедия. Еще раз хотелось бы соболезнования высказать. Это мировая проблема, но заниматься ею нужно применительно к условиям нашей страны. Я выскажу свою точку зрения, я ее выскажу. Главное в воспитании ребенка (пусть это прозвучит консервативно) – это семья. Все начинается там. Если ребенок уткнулся в компьютер и часами оттуда не выходит, а семья находится в это время рядом, обязанность родителей просто подойти и поинтересоваться: «А чего он там торчит? Может у него проблемы? Может ему нужна поддержка?». А если это просто лучший способ умыть руки и сказать: «Пусть он там где-то сидит в этом компьютере и ладно». Это как раз и создает основу для подобного рода трагедия. Главное – это семья и родители».

          Он также отметил, что «очень важное значение имеет школа», а «интернет – это средство, не надо видеть все проблемы в интернете».

          Комментируя последний инцидент в московской школе, премьер заявил: «Слава богу, что там все закончилось и … благополучно разрешилось и он сдался, но очевидно, что это тоже проблема на стыке семьи и школы, и очевидно, что именно этим и надо заниматься».

          В последнее время участили случаи нападения подростков на учебные заведения. Последний инцидент произошел в четверг. В четверг в московскую школу 1359 десятиклассник из благополучной семьи принес нож и пригрозил убить себя. По некоторым данным, причиной могла стать плохая отметка. После долгих переговоров школьника задержали.


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