Омбудсмен рассказал о жизни пришедшего в школу с ножом подростка

У старшеклассника, пришедшего с ножом в московскую школу, были напряженные отношения с матерью, сообщил детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.

«Когда я прибыл в школу, ситуация была крайне напряженной, подросток сидел и читал книгу, рядом был нож, и он никого не подпускал, ни с кем на контакт не шел. Он сидел спокойно, но как только кто-то из психологов пытался приближаться, он тут же хватался за нож», – рассказал Бунимович РИА «Новости».

Он отметил, что отказ подростка общаться с матерью связан с непростыми отношениями в семье.

«По сведениям, которые дает социальный педагог, враждебные отношения с матерью у него давно», – сказал он.



Бунимович уточнил, что успокоить мальчика смог его дед, который приехал и осторожно поговорил с ним.



«Школьник пошел с ним на какой-то контакт, сейчас с ним работают, прежде всего, врачи и психиатр. Он находится в очень угнетенном состоянии, я тоже сам это видел. Сейчас с ним должны работать только профессиональные психиатры, которые определят его диагноз и пути выхода из этой ситуации», – сказал он.



На произошедшее отреагировала и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она сообщила, что еще предстоит разобраться, что побудило подростка принести в школу нож, были ли предпосылки для этого.



«На каждый подобный случай мы реагируем, выезжаем на место ЧП, анализируем, разбираемся в причинах», – сказала она.



Она призвала принять срочные меры «с учетом современных вызовов и угроз», отметив, что промедление может дорого стоить.

Кузнецова добавила, что при участии экспертов и региональных уполномоченных составлен план мероприятий по безопасности в общеобразовательных учреждениях, который представляет собой целый комплекс мер и сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев, комментируя участившееся инциденты с нападением подростков на школы, называл это мировой проблемой, причиной которой является отсутствие внимания к ребенку со стороны семьи.

В четверг в московскую школу 1359 десятиклассник из благополучной семьи принес нож и пригрозил убить себя. По некоторым данным, причиной могла стать плохая отметка. Позже стало известно, что у старшеклассника было психическое расстройство.

После переговоров подросток сдался. Инцидент прокомментировала директор школы.

В Сети появилось видео, снятое у школы.