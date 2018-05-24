Школьник напал с ножом на одноклассника в Москве

Подросток напал с ножом на сверстника в школе на северо-западе Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В школе на Планерной улице произошел конфликт между двумя 16-летними учениками. Один из них нанес оппоненту непроникающее ножевое ранение», – передает источник ТАСС.

В столичном главке МВД факт нападения подтвердили.

«В полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений несовершеннолетним на Планерной улице», – сообщили в ведомстве.

На месте событий сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в апреле в городе Стерлитамак (Башкирия) вооруженный ножом ученик напал на школу. Ранения получили три человека. Перед нападением подросток выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Устроившего атаку школьника арестовали.