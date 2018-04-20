Напавшего на школу в Стерлитамаке арестовали

Подросток, напавший на школу в Башкирии и ранивший учительницу, одноклассницу и себя, помещен под стражу.

«Ходатайство следственных органов о мере пресечения в отношении 17-летнего подростка в виде заключения под стражу удовлетворено судом», – цитирует РИА «Новости» представителя суда. Юношу взяли под стражу в зале суда.

В среду СК было возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего школьника по подозрению в «покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

В Стерлитамаке (Башкирия) вооруженный ножом ученик напал на школу. Ранения получили три человека. Устроившего атаку школьника задержали. Перед нападением он выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна».