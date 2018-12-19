Хакеры опубликовали переписку дипломатов стран ЕС о России

Хакеры похитили и опубликовали переписку, которую в течение нескольких лет вели дипломаты стран Евросоюза, в том числе по поводу России, пишет New York Times.

Как отмечает издание, часть переписки касается Москвы, в том числе состоявшейся в июне в Хельсинки встречи главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Как говорится в материале, некий дипломат из входящей в ЕС страны назвал данный саммит «успешным», при этом в скобках было указано – «по крайней мере, для Путина», передает ТАСС.

Как отмечает издание, из переписки также следует, что официальные лица США и ЕС проводили консультации по поводу затронутой во время встречи возможности того, что российские следователи допросят американских граждан, которые, по мнению Москвы, замешаны в противоправной деятельности в России. В материале говорится, что, согласно одному из сообщений, датированному 20 июля, «сотрудники Белого дома заверили европейцев, что согласие Трампа будет «ужато», чтобы не допустить допросов американцев».

Кроме того, по сведениям издания, в корреспонденции имелся запрос относительно того, следует ли разрешать главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину принимать участие в международной встрече в Австрии на тему освоения космического пространства. В материале отмечается, что на тот момент в отношении Рогозина действовали санкции ЕС.

В одном из сообщений озвучивается версия, что российские военные якобы могли разместить в Крыму ядерное оружие. Газета отмечает, что американские официальные лица не располагают какой-либо информацией в пользу этой версии.

Кроме того, в части сообщений, речь шла о консультациях между представителями входящих в ЕС стран и председателем КНР Си Цзиньпином. В переписке утверждается, что Си Цзиньпин якобы сравнивал избранный Трампом подход в торговых спорах с Пекином с «запугиванием» и боксерским матчем без правил.

В переписке также приводится призыв к дипломатам стран Евросоюза со стороны представителей его внешнеполитических структур, несмотря на разногласия с Вашингтоном по целому ряду вопросов, публично называть США самым важным партнером. Кроме того, была распространена рекомендация для дипломатов государств Евросоюза взаимодействовать напрямую с Конгрессом США, чтобы «обходить Трампа».

В начале декабря хакеры Anonymous обнародовали новые документы антироссийского британского проекта Integrity Initiative, призвав к открытому расследованию его деятельности.