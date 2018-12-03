Anonymous опубликовали новые документы антироссийского Integrity Initiative

Хакеры Anonymous обнародовали новые документы антироссийского британского проекта Integrity Initiative, призвав к открытому расследованию его деятельности.

«В начале ноября мы опубликовали большую порцию документов, касающихся проекта Integrity Initiative… Между тем ни организация, ни ее спонсоры не выполнили наши требования и не гарантировали, что сеть кластеров будет использоваться только для борьбы с российской политикой дезинформации. Мы также не получили реакции от лидеров ЕС и международных организаций, хотя люди во многих странах выразили серьезную обеспокоенность данным вопросом», – говорится в заявлении Anonymous, передает РИА «Новости».

В связи с этим хакеры пообещали публиковать документацию Integrity Initiative до тех пор, пока их требования провести открытое и тщательное расследование деятельности проекта на общеевропейском уровне будут полностью выполнены.

Новые документы связаны с Грецией, Испанией и Германией, в некоторых из них упоминается Россия. В частности, в публикациях, касающихся Испании, говорится о «фейковых доказательствах вмешательства России в референдум о независимости Каталонии, распространенных в СМИ и испанскими политиками». Документы, относящиеся к Греции, представляют реакцию в греческих СМИ на так называемое «дело Скрипалей», а также содержат исследования «агентов российского влияния в Греции, целью которых является дискредитация лидеров партии СИРИЗА».

Проект Integrity Initiative работает несколько лет, своей целью он провозгласил борьбу с «российской пропагандой и фейковыми новостям». В ноябре хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, касающиеся проекта, в рамках которого ведется финансирование «экспертов» за противостояние «российской пропаганде». Twitter заблокировала публикацию RT на эту тему, а ОБСЕ отказалась реагировать на данные хакеров.