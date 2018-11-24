ОБСЕ отказалась реагировать на данные хакеров о британском проекте против России

В пресс-службе ОБСЕ отказались давать комментарии по поводу данных хакерской группировки Anonymous о британском проекте Integrity Initiative («Инициатива честности»), который Лондон мог использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран.

«Будучи межправительственной организацией из 57 стран-участниц, включающей Великобританию, европейские страны, Канаду и США, ОБСЕ не может комментировать заявления неформальных групп или отдельных лиц», – передает РИА «Новости» заявление ОБСЕ.

Напомним, хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, касающиеся созданного Великобританией проекта «Инициатива честности», в рамках которого ведется финансирование «экспертов» за противостояние «российской пропаганде».

Позже сеть микроблогов Twitter заблокировала публикацию телеканала Russia Today о данных хакеров.

Глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев сообщил, что Совет Федерации задействует комиссию по защите госсуверенитета для анализа информации хакерской группы Anonymous, опубликовавших данные о действиях британских спецслужб против России.