В Совфеде проанализируют данные хакеров о британском проекте против Москвы

Совет Федерации задействует комиссию по защите госсуверенитета для анализа информации хакерской группы Anonymous, опубликовавших данные о действиях британских спецслужб против России, сообщил глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев.

Косачев заявил РИА «Новости», что информация, обнародованная хакерами, «заслуживает самого пристального внимания и самого тщательного расследования».

«В отличие от наших «заклятых друзей», которые бы спустя пять минут после появления такого рода сведений уже внесли бы на этот момент в свой парламент очередной законопроект о санкциях, считаю принципиально важным сосредоточиться сейчас на доказательной базе, а не на поспешном предъявлении обвинений, как бы это ни было соблазнительно», – сказал сенатор.

Политик сказал, что для анализа опубликованных данных потребуется серьезная работа по линии временной комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в российские внутренние дела.

«Мы крайне своевременно создали эту комиссию, и мы ее обязательно задействуем по максимуму, без всяких сомнений», – сказал Косачев.

Ранее в пятницу сообщалось, что хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, касающиеся созданного Великобританией проекта «Инициатива честности», в рамках которого ведется финансирование «экспертов» за противостояние «российской пропаганде».

Позже сеть микроблогов Twitter заблокировала публикацию телеканала Russia Today о данных группировки хакеров Anonymous, согласно которым Лондон с помощью проекта Integrity Initiative («Инициатива честности») вмешивался во внутренние дела европейских стран и в российские в частности.