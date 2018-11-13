Среди получающих помощь от властей Британии нашли соратника Навального

Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, касающиеся созданного Великобританией проекта «Инициатива честности», в рамках которого ведется финансирование «экспертов» за противостояние «российской пропаганде»; среди тех, кто получает деньги оказался и сторонник Алексея Навального – Владимир Ашурков.

Телеканал RT опубликовал документы, доступ к которым получили хакеры международной группы Anonymous. Из них следует, что МИД и разведка Великобритании финансирует сразу несколько известных личностей за «оказание противодействия российской пропаганде и ведение гибридной войны».

«Anonymous выложили слитые документы программы гибридной войны британского Форин Офиса. 2 млн фунтов стерлингов в год (до марта 2019 года) тратится на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс. В соцсетях и вообще везде», – пишет RT в Telegram.

В списках можно увидеть имена сторонника Алексея Навального, бизнесмена, экс-исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, а также осужденного за госизмену Игоря Сутягина, проживающего сейчас в Великобритании.

Напомним, что обвиняемый в мошенничестве бывший исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» Владимир Ашурков получил политическое убежище в Великобритании.

Это не первый скандал вокруг сторонников Навального. Весной журналисты выяснили, что руководителю «избирательного штаба» блогера Леониду Волкову, вопреки его словам, по-прежнему принадлежит доля в доме в Люксембурге стоимостью более 700 тыс. евро.