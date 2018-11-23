Twitter удалил сообщение RT о спонсорах британской «фабрики троллей»

Сеть микроблогов Twitter заблокировала публикацию телеканала Russia Today о данных группировки хакеров Anonymous, согласно которым Лондон с помощью проекта Integrity Initiative («Инициатива честности») вмешивался во внутренние дела европейских стран и в российские в частности.

«Twitter вынудил нас удалить скрин со списком контактов», – сообщил RT на своей странице в соцсети.

«Anonymous выложили слитые документы программы гибридной войны британского Форин Офиса. 2 млн фунтов стерлингов в год (до марта 2019 года) тратится на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс», – говорилось в сообщении телеканала, которое оказалось заблокировано.

Twitter вынудил нас удалить скрин со списком контактов pic.twitter.com/IUPcNZ23zi — RT на русском (@RT_russian) 23 ноября 2018 г.

«Аккуратный бюджет, методичка и списки участников. В британском кластере знакомая фамилия, да, мистер Браудер?» – говорится в сообщении RT в Telegram по поводу данного проекта.

Ранее в пятницу газета ВЗГЛЯД также сообщала, что хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, касающиеся созданного Великобританией проекта «Инициатива честности», в рамках которого ведется финансирование «экспертов» за противостояние «российской пропаганде».