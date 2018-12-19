В морге московского онкоцентра нашли несколько неопознанных тел

Несколько неопознанных тел нашли во время проверки в Национальном центре онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В этой больнице проходила внутренняя проверка. В ходе ее было найдено несколько тел людей, которые скончались несколько лет тому назад. Они находились в морге медучреждения, их личности сейчас пытаются установить», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что проверку по этому факту проводит столичный СК.

Национальный исследовательский центр онкологии имени Николая Блохина располагается на Каширском шоссе, он является одной из крупнейших онкологических клиник в стране.

В декабре обнаружили погибших при загадочных обстоятельствах двух мужчин в туалете паркинга в Москве.