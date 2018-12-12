В туалете паркинга в Москве нашли тела двух мужчин

Тела двух мужчин обнаружили в туалете подземного паркинга жилого дома в Москве, следователи проводят доследственную проверку, сообщает столичное ГСУ СК.

При визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти не зафиксировано, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что личности погибших установлены: это мужчины 1980 и 1986 года рождения.

Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце ноября в здании театральной школы Олега Табакова обнаружили мертвую женщину без признаков насильственной смерти.