Росконтроль назвал лучшие шоколадные конфеты с орехами

Специалисты проекта «Росконтроль» проверили качество шоколадных конфет с орехами и занесли один из брендов в черный список.

В исследование вошли конфеты брендов «А. Коркунов», Ferrero Rocher, «Вдохновение», «Белочка», Fine Life, «Красный Октябрь» и «Бабаевский», сообщили в Росконтроле.

Нареканий у экспертов не вызвали конфеты марок Ferrero Rocher, «Вдохновение», «Бабаевский» и Fine Life.

У конфет «А. Коркунов», как выяснилось, недостоверно указан состав на упаковке: продукт содержит примесь растительного масла с высоким содержанием лауриновой кислоты.

В конфетах «Белочка» глазурь не может называться шоколадной, так как содержание какао масла не превышает 12%.

Конфеты «Красный Октябрь» попали в черный список. «В России с 1 января 2018 года в силу вступил норматив, согласно которому в кондитерских жирах безопасным считается содержание транс-изомеров не более 2%. Массовая доля транс-изомеров от общего жира в конфетах «Красный Октябрь» – 22,2 %», – уточнили в Росконтроле.

В то же время все образцы конфет соответствует требованиям безопасности.

Ранее специалисты Росконтроля проверили качество сливочного масла, котлет, творога и сыра.