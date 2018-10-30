Росконтроль не смог найти хороший творог

Эксперты Росконтроля проверили качество творога жирностью 9% семи брендов и не смогли найти хороший продукт.

Творог 9% жирности брендов «Останкинское», «Милава», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Дмитровский молочный завод», «Коровка из Кореновки», «Искренне Ваш» проверили в лаборатории, сообщили в Росконтроле.

В проверенных образцах не было выявлено растительных жиров, что соответствует требованиям. Также там не было обнаружено антибиотиков и патогенных микроорганизмов.

Но в продукции шести брендов, кроме творога «Останкинское», был найден крахмал.

«В крахмале как таковом ничего опасного или вредного нет. Но в составе натуральных молочных продуктов он не должен использоваться как немолочный компонент. Обычно производители добавляют его для придания продукту густоты и, естественно, не указывают в составе. Также крахмал позволяет замаскировать не слишком качественное исходное сырье», – сказал руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Андрей Мосов.

В то же время в твороге «Останкинское» обнаружена плесень в количестве в 24 раза больше допустимого.

Превышено содержание дрожжей в твороге «Искренне Ваш» (в 340 раз), «Милава» (в 220 раз) и «Дмитровский молочный завод» (в 8,6 раз).

В продукции брендов «Милава», «Домик в деревне», «Коровка из Кореновки» количество молочнокислых бактерий оказалось меньше положенного в сотни и даже в тысячи раз.

В итоге образцы «Милава», «Останкинское», «Искренне Ваш» и «Дмитровский молочный завод» признаны опасными для потребителей.

Кроме того, эксперты забраковали вкус и запах всех образцов.

В сентябре Роскачество представило результаты проверки качества творога на российском рынке – обязательным требованиям соответствуют только 37% исследованных марок.