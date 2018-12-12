Росконтроль обнаружил в сливочном масле кишечную палочку

Специалисты Росконтроля проверили качество сливочного масла и столкнулись с фальсификацией, низким качеством продукции и нарушением требований безопасности.

Росконтроль проверил 37 брендов масла по 46 показателям качества и безопасности. Только шесть товаров оказались качественными, сообщили в организации.

Это масло брендов «Вкуснотеево», «Радость вкуса», «Брест-Литовск», «Экомилк», Valuiki и «Белорусское».

К продукции остальных брендов у специалистов возникли вопросы. Сначала эксперты проверили масло на фальсификацию, так как сливочное масло подделывают чаще остальных молочных продуктов. Замену молочного жира обнаружили в масле «Родная кухня», «Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс», «Посейдон сервис» (растительные жиры), «Домик в деревне» (говяжий).

«Немолочные животные жиры, особенно говяжий, имеют неблагоприятное соотношение жирных кислот, содержат большое количество трансизомеров жирных кислот и представляют прямую угрозу для жизни и здоровья, так как могут спровоцировать болезни органов кровообращения», – сказал руководитель аналитического бюро экспертного центра Союза потребителей Андрей Мосов.

Чтобы сэкономить, производители также указывают на упаковке недостоверную информацию о жирности. Несоответствия обнаружены в масле производителей «Посейдон сервис», «Киржачский молочный завод», «Ровеньки», «Молочные узоры», «Му-у», «Простоквашино», «Вологодское из Вологды», «Дмитровский молочный завод».

Эксперты раскритиковали 31 образец за вкус, запах и консистенцию, особые претензии возникли к 12 образцам – «Молоко плюс», «Киржачский молочный завод», «Ровеньки», «Родная кухня», «Солнечная долина», «Число му», «Посейдон сервис», «Выбор хозяйки», «Балтком», «Сернурский сырзавод», «Искренне ваш», «Крестьянские узоры».

Кроме того, Росконтроль обнаружил нарушения требований безопасности. В продукции двух брендов – «То самое масло» и «Кубанский молочник» – обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

«Некоторые штаммы кишечных палочек могут вызывать кишечные инфекции у людей, хотя большинство их относится к нормальной микрофлоре человека. Главное, о чем говорит обнаружение БГКП, – это серьезное нарушение санитарно-противоэпидемических требований», – отметили в организации.

Ранее эксперты Росконтроля проверили качество творога жирностью 9% семи брендов и не смогли найти хороший продукт.

До этого экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» установил, что более половины представленного на прилавках сыра в средней ценовой категории является фальсификатом.