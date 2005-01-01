Названа доля фальсифицированного сыра на прилавках

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» установил, что более половины представленного на прилавках сыра в средней ценовой категории является фальсификатом.

«Росконтроль» проверил 59 образцов сыра популярных марок в ценовой категории 270-450 рублей за килограмм. Из них 38 марок (то есть 64%) попали в черный список как фальсификат, сообщает организация.

В списке оказались «Переславский Сыродельный завод», «СДМ», «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Данковский молочный завод», «Каменский маслосыркомбинат».

Организация уточняет, что результаты исследований были направлены в Роспотребнадзор и торговые сети, однако число подделок только выросло. Увеличилось и число супермаркетов, торгующих некачественным сыром – 11 из 15. Это сети «Билла», «Магнит», «Глобус», «7я», «Лента», «Ашан», «Я Любимый», «Spar», «Верный», «Виктория», «О'КЕЙ».

«Важно отметить, что половина из фальсифицированных образцов «отличилась» еще и довольно высоким содержанием транс-изомеров жирных кислот. А это может свидетельствовать о том, что молочный жир заменили не только традиционным и относительно безопасным пальмовым маслом, но также гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром. Кроме того, что эта продукция является подделкой, она еще и представляет риск для здоровья», – сообщили в «Росконтроле».

Отмечается, что в условиях сложившейся экономической ситуации недорогой сыр пользуется активным спросом у покупателей. Поэтому торговые сети диктуют жесткие условия поставщикам и занижают закупочные цены. «Но чудес не бывает. Минимально возможная розничная цена натурального сыра, изготовленного из молока, 420 – 450 рублей за килограмм. Все что дешевле, как подтверждают исследования, в основном оказывается сырным либо сыроподобным продуктом», – пояснили в «Росконтроле».

Сопредседатель союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов отметил, что торговые сети не могут не знать, какая продукция представлена на их прилавках. «Однако на прилавках оказывается продукция неизвестных заводов от неизвестных поставщиков. Такая политика торговых сетей при попустительстве надзорных органов просто уничтожает добросовестных производителей. Именно поэтому вину за фальсификацию товаров нужно возлагать не только на тех, кто их делает, но и тех, кто продает», – сказал он.