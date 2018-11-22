Названы худшие котлеты из говядины

Росконтроль проверил котлеты из говядины, продающиеся в российских магазинах, и в большинстве образцов обнаружил фальсификат фарша, а также антибиотики и листерии.

Экспертизу прошли полуфабрикат «Котлеты формованные из говядины» семи брендов: из категории Б – «Ложкаревъ» и «Черный бык»; из категории В – «Морозко», «Каждый день», «Крутим-лепим», а также МЛМ и «Мираторг» из категории Г. Стоимость варьировалась от 150 до 660 рублей за 1 кг, сообщает «Экономика сегодня».

Главные претензии касались нарушения требований безопасности и недостоверной информации на этикетке. Так, в котлетах «Ложкаревъ», МЛМ, «Мираторг», «Каждый день» и «Крутим-лепим» обнаружены антибиотики и антимикробные химиотерапевтические вещества. Росконтроль предупреждает, что наличие антибиотиков в мясе может привести к невосприимчивости к таким препаратам и дисбактериозу.

Кроме того, в котлетах «Черный бык», «Морозко», МЛМ, «Каждый день» и «Крутим-лепим» найдены листерии. Такое мясо необходимо тщательно прожаривать, чтобы избежать инфекции.

Главный специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Ирина Аркатова рассказала, что в котлетах «Ложкаревъ» обнаружены соевая мука и соевый белок, причем производитель не уточнил в составе, что они соевые. При этом соя, напомнили в Росконтроле, может вызывать аллергию.

В котлетах «Ложкаревъ», «Мираторг», «Каждый день» и «Крутим-лепим» оказалось много курятины, а ДНК свиньи нашли в образцах «Морозко» и «Крутим-лепим», хотя в составе «Морозко» указана не свинина, а шпик. «Крутим-лепим» также не указал свинину, но крупным шрифтом отметил «котлеты из мяса молодых бычков».

Эксперты считают, что все названия вводят покупателей в заблуждение. Только «Черный бык» отразил фактический состав котлет. Но с учетом нарушений в черный список Росконтроля попали все образцы.