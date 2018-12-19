Скончался актер Олег Мартьянов

Во вторник скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов, сообщили в Государственном академическом Малом театре.

Мартьянов умер на 67 году жизни, сообщается на сайте театра.

Коллектив Малого театра выразил соболезнования родным и близким актера.

«Память о нем сохранится в наших сердцах», – говорится в сообщении.

Самыми известными работами Мартьянова являются фильмы «А вы любили когда-нибудь?», «Черная акула», «Посвящение в любовь», а также ряд спектаклей на сцене Малого театра, передает РИА «Новости».