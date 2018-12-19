Помпео поговорил с главой «новой церкви Украины»

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Майкла Помпео и главы «новой церкви» на Украине Епифания, сообщил замруководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино.

Вашингтон заявил о поддержке «свободы религии и суверенитета Украины», передает ТАСС.

Помпео призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать религию по их выбору, передает РИА «Новости».

15 декабря на Украине прошел «объединительный собор», где Епифания избрали «предстоятелем».