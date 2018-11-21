Барщевский оценил шансы Гуцериева выиграть суд над Запашным

«Уголовного состава по «клевете» здесь нет», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Михаил Барщевский, комментируя возможную подачу группой компаний «Сафмар» в суд на Эдгарда Запашного, раскритиковавшего строительство в Сколково площадки канадского цирка Cirque du Soleil.

«Почему люди считают деньги в чужом кармане? По какому праву Запашный считает возможным жаловаться президенту на то, куда бизнесмен Гуцериев тратит свои деньги?», – недоумевает Барщевский.

«Если есть претензии к тому, что он (Гуцериев) незаконно их заработал, то это дело не Запашного, а Бастрыкина (главы СК России), а если это законно заработанные деньги, то не надо указывать, кому и куда их тратить», – заметил Барщевский.

Конкуренции, по мнению собеседника, – это единственная возможность развиваться для любой сферы, включая цирковую.

«Попытки задавить или не допустить на внутренний рынок западных конкурентов свидетельствуют о слабости того, кто об этом просит», – подчеркнул юрист.

Конфликт гендиректора Большого государственного московского цирка Эдгарда Запашного и главы совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева начался после того, как 15 декабря на заседании президентского совета по культуре и искусству Запашный поднял вопрос о строительстве в Сколково «стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil», обвинив Гуцериева во вложениях, которые «были бы полезны для российского искусства», а не для зарубежного.

Промышленно-финансовая группа «Сафмар» назвала слова Эдгара Запашного инструментом конкурентной борьбы и пообещала подать в суд.

Сам Эдгар Запашный во вторник заявил о готовности к диалогу с главой совета директоров группы «Сафмар» Михаилом Гуцериевым.