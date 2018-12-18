В Кремле отреагировали на данные о гибели экс-главы ГРУ в Ливане

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос об обстоятельствах смерти в 2016 году главы ГРУ Генштаба ВС Игоря Сергуна.

«Я не могу ее (информацию об обстоятельствах смерти Сергуна) прокомментировать, есть Минобороны», – заявил пресс-секретарь, передает ТАСС.

18 декабря бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн на допросе в ФБР заявлял, что экс-начальник ГРУ Игорь Сергун якобы был убит в Ливане.

В Минобороны России назвали эти данные «конспирологическим бредом». В ведомстве пояснили, что на момент гибели Сергун находился в России.

По официальной версии, Сергун умер в ведомственном доме отдыха в Московской области от инфаркта. Генералу было всего 58 лет. Западная исследовательская компания Stratfor, имеющая репутацию «второго ЦРУ», заявляла, что Сергун был убит 1 января 2016 года во время выполнения секретной миссии в Ливане.